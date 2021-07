Eventi Estivi 2021 in Molise: gli appuntamenti

Sempre rispettando le norme Anti Covid, dopo più di un anno, iniziano a riprendere quota anche eventi musicali, teatrali, sportivi. La nostra regione, pare essere una delle più gettonate in materia di turismo, noi lo speriamo, ed allora proponiamo, gli eventi che si svolgeranno in questa Estate 2021. ( articolo in continuo aggiornamento).

LUGLIO

Molise da Scoprire con le Guide GAE: escursioni a luglio in Alto Molise per scoprire i territori di Carovilli, Capracotta e Riserva Mab Montedimezzo. ( per informazioni 328/7639268)

11 Luglio

-Giornata naturalistica con la camminata sul tratturo Lucera – Castel di Sangro, a cura dell’associazione Tratturando. Prenotazione ai numeri 3394556291 e 3317929000.

-Campobasso: Musica in Villa ore 11 presso Villa de Capoa – tributo The Brass Quintet, ingresso libero

15 Luglio

-Campobasso: XIV Festival del cinema spagnolo e latinoamericano. Presso Palazzo Gil ore 18.30 Presentazione del programma, a seguire La Voz Humana di Pedro Almodòvar , anticipato da un video messaggio del regista; ore 21.00 Intemperie di Benito Zambrano, a seguire incontro con il regista. (Biglietto Unico 5 Euro)

16 Luglio

-Campobasso: XIV Festival del cinema spagnolo e latinoamericano. Presso Palazzo Gil 18.30 Viridiana di Luis Bunuel; Ore 21.00 Nuevo Orden di Michel Franco. (Biglietto Unico 5 Euro)

17 Luglio

-Campobasso: XIV Festival del cinema spagnolo e latinoamericano. Presso Palazzo Gil ore 18.30 La Inocencia di Lucìa Alemany; ore 21.00 Madre di Rodrigo Sorogoyen

18 Luglio

-Campobasso: Musica in Villa ore 11 presso Villa de Capoa -theatre Clarinet Ensemble

28 Luglio

-Termoli Jazz Festival 7° edizione: Franco d’Andrea meets Dj Rocca presso MACTE Museo d’Arte Contemporanea – ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria

29 Luglio

-Termoli Jazz Festival 7° edizione : ore 21.30 Luca Ciarla solOrkestra / ore 22.30 Luca Aquino/Giovanni Guidi Duo/ presso Teatro Verde ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria

30 Luglio

-Campobasso – Voci dal Catello: ore 21.00 presso Castello Monforte – Maurizio di Fulvio Trio

-Termoli Jazz Festival 7° edizione: Flavio Boltro quintet – presso teatro Verde prenotazione biglietti 0875/808025

31 Luglio

-Termoli Jazz Festival 7° edizione:Enzo Favata “The Crossing”presso teatro Verde prenotazione biglietti 324/5846599

AGOSTO

01 Agosto

-Campobasso: Musica in Villa ore 11 presso Villa de Capoa – Duo Fedip, ingresso libero

-Termoli Jazz Festival 7° edizione: Davide Shorthy e Straniero Band Fusion tour- presso teatro Verde prenotazione biglietti Bar via Frentana, Via Firenze, Tabaccheria via Tremiti

06 Agosto

-Campobasso – Voci dal Catello: ore 21.00 presso Castello Monforte -I Bricconcello

13 Agosto

-Campobasso – Voci dal Catello: ore 21.00 presso Castello Monforte – Giovanni Seneca Trio

20 Agosto

-Campobasso – Voci dal Catello: ore 21.00 presso Castello Monforte -Pepper and the Jellies

SETTEMBRE

16 Settembre

Campobasso : Rassegna organistica. Presso Chiesa San Antonio di Padova – Italo di Cioccio

23 Settembre

-Campobasso : Rassegna organistica. Chiesa San Antonio di Padova – Antonio Varriano

30 Settembre

-Campobasso : Rassegna organistica.Chiesa San Antonio di Padova Campobasso – Alessandro Albenga