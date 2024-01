Eventi: ad Agnone la Befana vien di giorno

Il prossimo 6 gennaio il Distaccamento Vigili del Fuoco di Agnone farà scendere dalla propria autoscala una Befana, un appuntamento dedicato ai bambini a partire dalle 11 nei pressi del Plesso di Maiella.



Sarà pur vero che l’Epifania tutte le feste porta via, ma perché non rendere questo

ultimo giorno pieno di gioia e divertimento per i bambini?

A porsi questo interrogativo il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e il Distaccamento

dei Vigili del Fuoco di Agnone che hanno voluto organizzare un appuntamento dedicato ai

più piccoli, con il patrocinio del Comune di Agnone, dell’Istituto Omnicomprensivo Giuseppe

Nicola D’agnillo e il supporto della Pro Loco di Agnone.



Sabato 6 gennaio, infatti, alle ore 11.00 nei pressi del Plesso di Maiella dell’Istituto

Omnicompresivo Giuseppe Nicola D’Agnillo una Befana si calerà dal tetto della scuola, a

bordo di un magico mezzo di trasporto: la gigantesca autoscala dei Vigili del Fuoco. Scesa a

terra, l’anziana signora distribuirà ai più piccoli doni, messi a disposizione dalla Pro Loco di

Agnone.



La cittadinanza, la comunità dell’Alto Molise tutta ma anche turisti e visitatori sono invitati a

partecipare.