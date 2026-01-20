Eva Grimaldi e Claudio Insegno in “Anime in affitto”, al Teatro Risorgimento a Larino

Una cast d’eccezione che promette emozioni, riflessioni e tanto divertimento. A Larino un

appuntamento imperdibile: domenica 25 gennaio alle ore 18,00 sul palco del suggestivo Teatro

Risorgimento (Largo Garibaldi, Larino), Eva Grimaldi e Claudio Insegno porteranno in scena

“Anime in Affitto”, una commedia brillante che indaga con profondità e ironia le seconde

possibilità della vita, il destino e l’amore.



Scritta da Claudio Insegno e Step Minotti, con la regia dello stesso Insegno, “Anime in Affitto” è

una pièce vivace e toccante che segue le vicende di Alberto e Bea, una coppia che, dopo essere

finita in coma, si ritrova sorprendentemente.…….in Paradiso. Qui, davanti a Dio, sono costretti a

confrontarsi con i propri errori e le scelte compiute. Ma il destino offre loro una seconda

possibilità: si reincarnano, perdendo la memoria del passato, per rinascere come Beppe e Rita. Il

loro nuovo cammino li riunirà ancora una volta, portandoli a vivere – tra ironia, scontri e

tenerezze – un percorso alla scoperta del vero significato dell’amore e della crescita personale.



A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza teatrale, le musiche originali sono di Jacopo

Fiastri, la Canzone “L’Amore Che Serve” è scritta e cantata da Bungaro e le voci straordinarie di

Franco Mannella e Monica Ward, arricchiscono lo spettacolo con intensità e autenticità.

Prodotto da MAXIMO EVENT di Nicolò Innocenzi, Anime in Affitto si preannuncia come uno dei

titoli più attesi della stagione teatrale 2026, segnando un debutto capace di coniugare qualità

artistica, profondità tematica e forte appeal popolare.

25 gennaio 2026 al Teatro Risorgimento – Larino (Campobasso)

Dopo la tappa larinese, lo spettacolo sarà in scena dal 4 all’8 febbraio 2026 all’Off/Off Theatre di

Roma; il 13 febbraio 2026 farà tappa al Teatro Italia di Borgaro Torinese; per poi proseguire con la

sua tournée in tutta Italia.