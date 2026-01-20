Eva Grimaldi e Claudio Insegno in “Anime in affitto”, al Teatro Risorgimento a Larino

Una cast d’eccezione che promette emozioni, riflessioni e tanto divertimento. A Larino un
appuntamento imperdibile: domenica 25 gennaio alle ore 18,00 sul palco del suggestivo Teatro
Risorgimento (Largo Garibaldi, Larino), Eva Grimaldi e Claudio Insegno porteranno in scena
“Anime in Affitto”, una commedia brillante che indaga con profondità e ironia le seconde
possibilità della vita, il destino e l’amore.
Scritta da Claudio Insegno e Step Minotti, con la regia dello stesso Insegno, “Anime in Affitto” è
una pièce vivace e toccante che segue le vicende di Alberto e Bea, una coppia che, dopo essere
finita in coma, si ritrova sorprendentemente.…….in Paradiso. Qui, davanti a Dio, sono costretti a
confrontarsi con i propri errori e le scelte compiute. Ma il destino offre loro una seconda
possibilità: si reincarnano, perdendo la memoria del passato, per rinascere come Beppe e Rita. Il
loro nuovo cammino li riunirà ancora una volta, portandoli a vivere – tra ironia, scontri e
tenerezze – un percorso alla scoperta del vero significato dell’amore e della crescita personale.
A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza teatrale, le musiche originali sono di Jacopo
Fiastri, la Canzone “L’Amore Che Serve” è scritta e cantata da Bungaro e le voci straordinarie di
Franco Mannella e Monica Ward, arricchiscono lo spettacolo con intensità e autenticità.
Prodotto da MAXIMO EVENT di Nicolò Innocenzi, Anime in Affitto si preannuncia come uno dei
titoli più attesi della stagione teatrale 2026, segnando un debutto capace di coniugare qualità
artistica, profondità tematica e forte appeal popolare.
25 gennaio 2026 al Teatro Risorgimento – Larino (Campobasso)
Dopo la tappa larinese, lo spettacolo sarà in scena dal 4 all’8 febbraio 2026 all’Off/Off Theatre di
Roma; il 13 febbraio 2026 farà tappa al Teatro Italia di Borgaro Torinese; per poi proseguire con la
sua tournée in tutta Italia.