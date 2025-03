Eredità, speciale ‘viva l’amore’ stasera 15 marzo: le coppie vip in gara

(Adnkronos) – Questa sera, sabato 15 marzo, va in onda l'appuntamento speciale de 'L’Eredità', intitolato 'Viva l’Amore'. Il celebre game show, condotto da Marco Liorni e realizzato in collaborazione con Banijay Italia, dedicherà una serata speciale all’amore in tutte le sue forme. L'appuntamento è alle 21:30 su Rai 1. Sei coppie note, legate da un rapporto artistico e/o sentimentale – Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Rossella Erra e Attilio Russo, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, Daniela Ferolla ed Eleonora Daniele – si sfideranno per conquistare il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione Futuro Ets. Dopo una serie di prove emozionanti, la competizione raggiungerà il suo culmine con il Triello, da cui emergerà il vincitore della puntata, pronto ad affrontare l’iconica Ghigliottina, il momento più atteso del programma. Ad accompagnare il conduttore ci saranno, come sempre, le due amatissime Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani. Inoltre, non mancheranno musica, ospiti a sorpresa e colpi di scena, tra cui una scossa speciale con Edoardo Leo e Pilar Fogliati, protagonisti al botteghino con “Follemente”, per una serata all’insegna dello spettacolo e del divertimento. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)