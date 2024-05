Erdogan a Meloni: “Italia riconosca Stato palestinese”

(Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con la premier Giorgia Meloni. ''La Turchia si aspetta che l'Italia riconosca la Palestina come Stato, assumendo una posizione giusta come Spagna, Irlanda e Norvegia'', ha detto Erdogan a Meloni, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Anadolu. Erdogan, secondo quanto riferisce il direttorato delle comunicazioni di Ankara, ha detto anche che "va aumentata la pressione per fermare gli attacchi brutali di Israele contro la Palestina''. Nel corso del colloquio telefonico, il presidente turco ha affermato che occorre ''costringere l'amministrazione israeliana a rispettare il diritto internazionale''. ''La priorità della Turchia è, oltre a un cessate il fuoco immediato permanente a Gaza, il rilascio degli ostaggi e dei detenuti'' palestinesi, così come ''la consegna di aiuti umanitari a Gaza senza interruzioni'', ha sottolineato Erdogan. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)