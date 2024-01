Entra a fare parte della famiglia S. S. Campobasso Calcio Mister Giuseppe D’Uva

Conosciuto in Molise per aver allenato diverse Societa’ della provincia di Campobasso in ambito dilettantistico.

Mister D’Uva attualmente e’ anche Consigliere del gruppo regionale della Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Il Responsabile Tecnico della Societa’ S.S. Campobasso Calcio Nunzio Raffio, nonche’ allenatore della squadra maschile, insieme al Presidente Mario Giuliano hanno deciso di arricchire lo Staff tecnico della Societa’ gia’ composto attualmente da Nunzio Raffio, Matteo Di Maria, Gianluca Palladino, Romano Palladino, Paola Piacquadio, Giusy Micatrotta e Giusy D’Alessandro con una figura come quella di mister Giuseppe D’Uva il quale mettera’ a disposizione tutto il suo bagaglio tecnico per i colori rossoblù, collaborando con lo Staff della squadra maschile ma occupandosi anche di altro, per migliorare e far crescere le sorti del club molisano curando iniziative di vario genere, anche collaterali al mondo sportivo, per le quali si è sempre distinto in passato.