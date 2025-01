Emis Killa, il rapporto con le droghe: “Non tocco nulla da anni”. Le reazioni social

(Adnkronos) – "Non tocco nulla da sette anni". Così Emis Killa parla del suo passato con la droga sul suo profilo Instagram. Il rapper italiano ha confessato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, ammettendo di aver smesso per paura di diventare "una macchietta con 4 denti". Emis Killa, al secolo Emiliano Rudolf Giambelli, si è lasciato andare sul suo profilo Instagram, confessando ai quasi 2 milioni di follower di non aver fatto più uso di sostanze negli ultimi 7 anni. Tuttavia, alcuni utenti hanno contestato la sua rivelazione dandogli del "bugiardo" a causa dei testi spinti e spesso provocatori delle sue canzoni. Emis Killa, che si sta preparando al debutto per il Festival di Sanremo 2025, precisa nelle stories su Instagram: "Le canzoni in cui parlo di sostanze assunte in primi persona sono antecedenti a questi sette anni". E ancora: "Nel mio mondo (quello dei rapper, ndr) fa più figo fare quello dannato che si sfonda di tutto, non ho motivo di mentire in questo senso, è controproducente". Poi, alza le mani e spiega: "Non condanno chi si sballa in età adulta ma non fa più per me. Ho visto troppe persone che ritenevo serie diventare delle macchiette con 4 denti", ha concluso il rapper, che dopo questa ultima dichiarazione non ha risposto ad altre domande in riferimento alle droghe. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)