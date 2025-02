Elezioni Germania, exit poll: Cdu-Csu al 29%, Afd al 19,5% e Spd al 16%

(Adnkronos) –

Cdu-Csu al 29%, Afd al 19,5% Spd al 16%, Verdi al 13,5% nelle elezioni in Germania secondo i primi exit poll diffusi dall'emittente Ard alla chiusura del voto di oggi, 23 febbraio 2025, per il rinnovo del Bundestag. Il blocco Cdu-Csu sfiora il 30%, l'Afd è vicina al 20% ed è il secondo partito davanti ai socialdemocratici del cancelliere uscente, Olaf Scholz. Numeri lievemente diversi per gli exit poll della Zdf: il 28,5% degli aventi diritto avebbe votato per Cdu-Csu. Afd al 20%, la Spd avrebbe raccolto il 16,5% dei consensi, i Verdi starebbero al 12%. Per Ard, otterrebbe il 4,9% dei voti il Partito Liberale. Se confermato, il dato indicherebbe che il partito liberale non supera la soglia di sbarramento del 5% dei voti. Stessa sorta toccherebbe anche al Partito di Sahra Wagenknecht (Bsw), secondo la stessa fonte, che assegna invece l'8,5% alla Linke. Alice Weidel, co-leader di Afd, celebra la "vittoria storica" del suo partito. "Siamo pronti ad assumerci la responsabilità del Paese", dice Weidel. Le elezioni sono state caratterizzate da un'affluenza molto elevata: sarebbe stato raggiunto l'84% secondo l'Ard, che fa riferimento al dato più alto dal 1990. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)