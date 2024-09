Eleonora Giorgi e il cancro al pancreas: “Lotto con tutte le forze”

(Adnkronos) – "Stiamo lottando con tutte le forze". Eleonora Giorgi, a Verissimo, oggi racconta la sua lotta contro il tumore al pancreas. Le cure, dice l'attrice 70enne, hanno funzionano parzialmente nell'ultimo ciclo di terapie. "La storia è iniziata 10 mesi e mezzo fa. La chemioterapia ha permesso di rimuovere il tumore principale, ma il cancro al pancreas crea una sorta di guaina. Sono arrivate delle 'sorpresine', per 3 mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente", dice. "Le metastasi "si sono ingrandite, farò domani e dopodomani esami importanti. Manderanno i campioni all'estero, in America. A Houston è stata trovata una chiave d'accesso per il 14% dei malati. Stiamo lottando con tutte le forze. La soluzione migliore sarebbe attaccare le metastasi con la radioterapia. L'alternativa è talmente folle, l'abbiamo saputo due giorni fa Andrà tutto bene, ma se non dovesse andare bene saluto tutti… Mi sento inondata di amore e di affetto, non ho nessun rancore", aggiunge. "La vita è così. E' pazzesco, cambiano le priorità: capita, capita anche di peggio. La vita è un poker, non si può mai sapere. Bisogna sperare che vada tutto bene, ma io sono lucida, razionale e fatalista. Il fato ti colpisce e non si capisce perché. C'è una follia che devo dire: questo è stato l'anno più bello della mia vita, sono una persona fortunata. Andrà tutto bene", ripete. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)