Editoria, De Paolini (Moneta): “In un momento di crisi importante farsi sentire” – Video

(Adnkronos) – Una bussola per orientarsi nella tempesta dell’economia dei nostri giorni. Così è stato presentato oggi a Roma, alla sala del Tempio di Adriano, il nuovo settimanale di economia ‘Moneta’, legato ai quotidiani ‘Il Giornale’, ‘Libero' e ‘Il Tempo’. La rivista del Gruppo Angelucci, diretta da Osvaldo De Paolini, si propone di parlare di problemi quotidiani legati all’economia per arrivare a più persone possibile. Al lancio c’era un ricco parterre, tra cui il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, intervistati rispettivamente dal direttore del quotidiano ‘Libero’, Mario Sechi, e Tommaso Cerno, direttore del giornale ‘Il Tempo’. “In un momento in cui c’è crisi dell’editoria ma necessità delle informazioni è importante farsi sentire presenti e far sentire la presenza di un giornale di carta”, ha spiegato a margine dell’evento il direttore De Paolini. ‘Moneta’ quindi nasce con l’obiettivo di “arrivare a tutti coloro che hanno interesse ad approfondire temi di economia – ha affermato De Paolini – essendo infatti un settimanale legato a giornali generalisti cercherà di essere più vicino ai problemi quotidiani ma sempre legati all’economia”. In un momento di instabilità globale con la scure dei dazi americani che pende sulle produzioni europee, è “ giusto creare una bussola per orientarsi”, ha aggiunto Nicola Speroni, amministratore unico del settimanale. “La rivista vuole cercare di far comprendere e spiegare alla gente in modo abbastanza semplice e con un occhio particolare al mondo di risparmiatori, imprenditori di piccole e medie imprese che magari non hanno la ribalta che meritano quotidianamente”, ha concluso Speroni. Parlano con l'Adnkronos il direttore di Moneta Osvaldo De Paolini e l'amministratore unico Nicola Speroni. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)