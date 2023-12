È tempo di Schiaccianoci: al Savoia arriva il Balletto di Milano

Dopo l’estate segnata dal trionfo di Carmen in Spagna con ben 23 spettacoli nel mese di luglio e un’apertura di stagione che ha visto il Balletto di Milano impegnato nei prestigiosi tour nei Paesi Baltici in ottobre e in Marocco in novembre, la Compagnia ha dato il via al tour nazionale de LO SCHIACCIANOCI che martedì 12 e mercoledì 13 dicembre toccherà anche CAMPOBASSO.



L’esclusiva versione del Balletto di Milano del celebre balletto di Tchaikovsky ha già collezionato successi in tutta Europa. Sarà per l’originale allestimento di Marco Pesta, per la vivace coreografia di Federico Veratti, per la bravura dei danzatori o semplicemente perché il pubblico ritrova qui l’attesa magia dell’intramontabile fiaba.



Il sipario si apre sulla casa del Borgomastro e già gli occhi si riempiono di gioia. Abbagliati dall’eleganza della mise en scène si è condotti alla festa, tra giochi di prestigio intorno all’immancabile albero di Natale e allegre danze di genitori e bambini. Il bel salone dai toni pastello, nel sogno di Clara si trasformerà in un bosco incantato dove, con il suo Schiaccianoci / Principe, la giovane danzerà tra i candidi fiocchi di neve delle ballerine avvolte nei loro argentei tutù. Il secondo atto, con le sue famose danze, le tinte accese dei costumi e la superlativa interpretazione, è un crescendo fino al pas de deux finale, momento sublime della serata. Uno spettacolo da non perdere anche per le qualità di tutti gli interpreti, danzatori eccellenti per

tecnica e artisticità che compongono l’ensamble, tra i più affermati in Italia.



Su tutti i protagonisti Amanda Hall e Gianmanuel D’Elia, che hanno debuttato con grande successo nei ruoli di Clara e del Principe. Americana alla sua seconda stagione con il Balletto di Milano, Amanda Hall aveva già dato sfoggio di tecnica impeccabile e grande carisma come Esmeralda in Notre-Dame e Carmen. Si è formata sotto la guida della madre Gypsy Hall, già solista del Balletto Nazionale di Cuba, e precedentemente ha lavorato al Teatro di Magdeburgo prendendo parte a numerose produzioni, anche come solista. Vent’anni e tanto talento, Gianmanuel D’Elia ha iniziato il suo percorso con Milena Di Nardo per proseguire all’Accademia

Teatro alla Scala dove si è diplomato nel 2022.

L’eccentrico Drosselmeyer è interpretato da Alessandro Orlando. Il cast vede impegnati Alessia Sasso e Hiroki Inokuchi nella danza araba, Giusy Villarà e Mattia Imperatore nella spagnola,

Arianna Soleti e Romain Vandersmissen nella russa, Paloma Bonnin e Ramon Valls nella cinese, Annarita Maestri, Gioia Pierini e Leo Rech nella pastorale, Paolo Radogna, dispettosissimo Fritz e Akira Tamakoshi, Gaia Buono, Sofia Gironi e Sinthya Pezzoli.



IL BALLETTO DI MILANO

Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il BALLETTO DI MILANO diretto da Carlo Pesta è tra le Compagnie italiane più prestigiose. Riconosciuto e sostenuto da Ministero della Cultura, da Regione Lombardia da cui ha ottenuto anche il prestigioso Riconoscimento di Rilevanza Regionale e dal Comune di Milano, il Balletto di Milano svolge la propria attività nei maggiori teatri italiani e all’estero dove è presente in teatri ed istituzioni di primo piano. Il Balletto di Milano è in residenza al Teatro Lirico Giorgio Gaber e vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori Accademie internazionali e un ampio ed esclusivo repertorio che spazia dai grandi titoli classici rivisitati a produzioni esclusive.