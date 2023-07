Due gli appuntamenti di “Donne all’opera. L’arte di essere” dell’Associazione culturale “La Rosa e il Libro”

Continua il calendario degli appuntamenti estivi denominato “Donne all’opera. L’arte di essere” dell’Associazione culturale “La Rosa e il Libro” che si pone molteplici obiettivi, tra i più importanti, sicuramente, la tutela delle donne contro la violenza di genere.

Il 29 e 30 luglio una due giorni che si svolgerà in due paesi limitrofi.

Sabato, nella Piazzetta della Lettura a Fornelli, a partire dalle ore 18:00, verrà presentato il libro, edito da Volturnia Edizioni, “Bella per sempre. Storie di Femminicidio e violenza di genere”, una raccolta di racconti, per lo più reali o ascoltati, “avvenimenti quasi quotidiani di donne vittime dei propri compagni di vita che purtroppo non ce l’hanno fatta dinanzi alla violenza subita, o in qualche caso fortunato, che sono riuscite a liberarsi dalle catene di un amore tossico”.

Il volume sta girando l’Italia. Presentato al Salone del Libro di Torino è stato adottato come testo narrativo in diversi Istituti ed alcuni studenti hanno realizzato la versione audiolibro per non vedenti. A breve verrà prodotto anche un adattamento teatrale.

Nella stessa serata sarà esposto il “Lenzuolo della Memoria”, sul quale sono ricamati i nomi delle vittime di femminicidio: “Un manifesto ricamato, un monito contro la violenza e un appello all’amore, un richiamo per le donne ad essere unite e solidali”.

Non mancheranno laboratori creativi.

La seconda giornata si svolgerà, invece, domenica30 luglioa Colli a Volturno in piazza Michele De Iorio e vedrà l’inaugurazione dell’installazione Punti di Racconto a cura del Centro Indipendente Studi Alta Valle Del Volturno. A seguire un recital poetico.

L’Associazione è lieta di annunciare che in entrambe le manifestazioni sarà presente l’Onorevole Elisabetta Lancellotta, Componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio.