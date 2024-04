Dopo aver tradito i poveri, sarà la volta delle imprese

I 5 Stelle per il loro populismo sono stati, derisi, perculati, sbeffeggiati alla grande dagli attuali governanti, sono stati accusati di aver lasciato tanti poveri, ma, in un anno e mezzo di governo, le destre sono riuscite a far segnare il nuovo record storico di italiani in povertà assoluta, che oggi, dati Istat, sono arrivati a 5,7 milioni.Le destre, in un anno e mezzo di governo, sono riuscite a far segnare un nuovo record storico di italiani in povertà assoluta, una sorpresa anche per chi segue quotidianamente stampa e tv, diventati portavoce dei partiti di governo, piuttosto che aprire onestamente una finestra sul Paese.Milioni di famiglie non riescono a pagare i mutui e gli affitti mentre le banche registrano i guadagni più alti di sempre.Non c’è niente che faccia più paura di non avere un piatto per la cena, o che qualcuno bussi alla porta con l’ordine di sfratto.L’assegno di inclusione che avrebbe dovuto aiutare chi non aveva nulla e andava a perdere pure il Reddito di cittadinanza si è rivelato una puttanata alla pari del blocco navale e del taglio delle accise.Il Pil, che Conte aveva portato all’8,3%, il più alto in Europa, ora ristagna allo zero virgola.Le misure espansive e di equità sociale sono state tutte smantellate, per non disturbare i mercati, che nelle urla elettorali della Meloni dovevano schiattare, perché con lei pure a Bruxelles sarebbe finita la pacchia.E poi…….. Giorgia è diventata la “best friend” della Von Der Leyen, facendo impazzire di gelosia Biden, che per stare al passo,,,,,, la baciò sulla fronte.I fondi del Pnrr che non sanno spendere, la sanità pubblica massacrata per fare più ricca quella privata, i salari lasciati miseri, i soldi buttati in armi, l’incapacità di fare un minimo di pressione sugli alleati per riattivare la diplomazia in Ucraina e Gaza questo è il bilancio dell’attuale governo.Aree coperte di macerie come quelle che il nostro governo lascerà su sé stesso e purtroppo su tutto il Paese, massacrando oggi i poveri e domani gli artigiani e le imprese, a partire da quelle del Nord, dove la propaganda può raccontare le bugie che vuole, ma già si vedono ordini e i fatturati in frenata.Alfredo Magnifico