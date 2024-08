Domeniche al Museo/Il 1° settembre ingresso gratuito. I siti visitabili in Molise

Come ogni prima domenica del mese, il Ministero della Cultura propone la “Domenica al museo”, con

entrata gratuita in tutti i luoghi della cultura statali.

E’ un’occasione unica per apprezzare la ricchezza artistica e storica del Molise e per trascorrere una giornata

indimenticabile immersi nella cultura e nella bellezza dei nostri tesori.

Vi invitiamo quindi a approfittare di questa opportunità, a venire a scoprire il nostro patrimonio culturale e a

trascorrere una giornata all’insegna della cultura e della storia.

Sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali secondo il seguente calendario:

-Museo Archeologico Nazionale di Campobasso Apertura 08:15 – 19:00

-Castello di Capua di Gambatesa Apertura 08:45 – 19:15

-Castello di Civitacampomarano Apertura 10:15 – 17:30

-Museo nazionale del Paleolitico Apertura 08:15 – 19:00 ore 10:00- 13:00 accompagnamento nelle

sale a cura del concessionario Me. Mo. Cantieri Culturali

-Museo Nazionale di Castello Pandone Apertura 08:15 – 13:45 ore 10:00- 13:00 accompagnamento nelle

sale a cura del concessionario Me. Mo. Cantieri Culturali

-Com. mon. di San Vincenzo al Volturno Apertura 08:45 – 19:15 ore 10:00- 13:00 accompagnamento nell’area

archeologica a cura del concessionario Me. Mo. Cantieri Culturali

-Museo archeologico di S. Maria delle monache Apertura 08:45 – 19:15 17.00 – Visita con l’archeologo alla mostra: “La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica.” Costo 3 € cad. (È possibile abbinare una visita del museo al costo di 6€)

-Santuario italico di Pietrabbondante Apertura 08:45 – 19:15 11.00 – Visita con l’archeologo: “Pietrabbondante: la storia degli scavi” Costo 6 € cad.

-Museo Archeologico di Venafro Apertura 08:15 – 13:45 ore 10:00- 13:00 accompagnamento nelle sale a cura del concessionario Me. Mo. Cantieri Culturali

-P.A.S. – Museo della Città e del Territorio Apertura 08:15 – 19:15

-P.A.S. – Area archeologica di Altilia -Saepinum Apertura 08:15 – 19:15

Per prenotare un evento o chiedere ulteriori informazioni sui costi degli approfondimenti didattici è possibile contattare per:

 Il Santuario italico di Pietrabbondante

 Il Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache:

 aps.dedalo@gmail.com | Tel./WhatsApp 346 8395325 | 328 6133809 (ore 10-18)

 Il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia:

 Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s. – Isernia: +39 3272803696

 Il Museo Nazionale di Castello Pandone,

 Il Museo Archeologico di Venafro,

 Il Complesso Mononumentale di San Vincenzo al Volturno:

 Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s. – Venafro: +39 3892191032

 Il Museo archeologico Nazionale di Campobasso:

 Benevento longobarda: info@beneventolongobarda.it

Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima dell’orario

di chiusura.

Per l’acquisto dei biglietti o per prenotare una visita è possibile utilizzare l’APP museiitaliani.it