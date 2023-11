Domenica al museo e Giornata Nazionale della disabilità. 3 dicembre entrate gratuite, museo e visite accessibili a tutti gratuite

Come ogni prima domenica del mese, il Ministero della Cultura propone la “Domenica al

museo”, con entrata gratuita in tutti i luoghi della cultura statali. Inoltre domenica 3 dicembre il

Ministero della Cultura aderisce, anche per quest’anno, alla Giornata internazionale delle

persone con disabilità e ne promuove i valori sottesi, impegnandosi ad assicurare le migliori

condizioni di accesso al patrimonio culturale.



La Direzione Regionale Musei Molise e il Parco Archeologico di Sepino organizzeranno le

seguenti aperture con entrata gratuita per domenica 3 dicembre 2023



Museo di Palazzo Pistilli Aperto 08:15-14:00 con entrata gratuita

Museo Sannitico Aperto 08:15-19:00 con entrata gratuita. 16h30 secondo incontro del ciclo

“Museo Sannitico e musei nel territorio”: si parlerà delle sculture sannitiche dal territorio di

Agnone nelle collezioni del Museo Sannitico e dei musei di Agnone. Dopo i saluti

istituzionali del sindaco di Campobasso e del sindaco di Agnone interverranno, oltre al

direttore del Museo Sannitico, Nicola Mastronardi, Franco Gerbasi e Armando Marinelli.

Degustazione finale di prodotti natalizi agnonesi.

Castello di Capua a Gambatesa. Aperto 10:15-17:30 con entrata gratuita.



Castello di Civitacampomarano Aperto 10:15-17:30 con entrata gratuita.

Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia Aperto 08:15-19:00 con entrata gratuita. In

occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità allestimento, di un

percorso tattile per utenti ipovedenti gratuito dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a cura di Me.Mo.

Cantieri Culturali aps

Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache Aperto 08:15-14:00 con entrata gratuita.

Visita tattile gratuita ore 11:30 a cura di Dedalo- Archeologia e cultura aps-ets

Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 08:15-19:00 con entrata gratuita.

Approfondimento gratuito nelle sale del castello dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a cura di

Me.Mo. Cantieri Culturali aps



Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 10:15-17:30 con entrata

gratuita. Approfondimento gratuito nelle sale del castello dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a

cura di Me.Mo. Cantieri Culturali aps



Santuario italico di Pietrabbondante Aperto 10:15-17:30 con entrata gratuita. 15h30 visita gratuita con l’archeologo “Storia di un incontro: Sanniti e Romani” a cura di Dedalo-

Archeologia e cultura aps-ets:

Museo Archeologico di Venafro Aperto 08:15-14:00 con entrata gratuita. Approfondimento

gratuito nelle sale del castello con visita tattile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a cura di

Me.Mo. Cantieri Culturali aps



Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio Aperto 08:15-19:15 con

entrata gratuita.



Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto 08:15-

19:15.

Per informazioni e prenotazioni di accompagnamento nei musei e aree archeologiche:

-Pietrabbondante e Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache Dedalo- Archeologia e cultura a.p.s.- e.t.s.: Info e prenotazioni: [email protected] | Tel./WhatsApp: 3409682354 – 3468395325 – 3297345581 (ore 10-18)

-Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia: Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: Me.Mo Isernia +39

3272803696

-Museo Nazionale di Castello Pandone, Museo Archeologico di Venafro, Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno: Me.Mo Venafro +39 3892191032



Si ricorda che l’ingresso nei siti è possibile fino a 30 minuti prima della chiusura.