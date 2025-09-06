Domenica 7 settembre 2024: Ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali in Molise per la “Domenica al museo”

Torna l’appuntamento con la “Domenica al museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito in tutti i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali domenica 7 settembre 2024.
Come ogni prima domenica del mese, l’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire e riscoprire la ricchezza del patrimonio storico e artistico del Molise, immergendosi nella bellezza dei suoi tesori culturali.
L’iniziativa si rivolge a tutti i cittadini e turisti che desiderano trascorrere una giornata all’insegna della cultura, approfittando di questa opportunità per esplorare la storia millenaria della regione e le sue eccellenze artistiche.
Sarà possibile visitare i nostri luoghi della cultura Statali secondo il seguente calendario:
Castello di Capua di Gambatesa
Per prenotazioni tel museo:+39 0874 719261
Castello di Civitacampomarano
Per prenotazioni tel museo: +39 0874 748107
Museo nazionale del Paleolitico
Per prenotazioni tel museo: +39 0865 290687;
Il museo per l’occasione effettuera un’apertura straordinaria serale restando aperto dalle ore 08:15 fino alle ore 23:00.
Gli operatori dell’associazione Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s. – Organizzano dalle ore 17.00, un’esperienza enogastronomica e culturale con visite guidate a tema sull’alimentazione umana nella preistoria e momenti di degustazione. Evento a pagamento.
La prenotazione è obbligatoria all’email memoisernia@gmail.com oppure ai numero di telefono 327 2803696;
Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno
Per prenotazioni tel museo: +39 335 8739948;
Museo archeologico di Santa Maria delle monache
Per prenotazioni tel museo: +39 0865 410500
Santuario italico di Pietrabbondante
Per prenotazioni tel museo: +39 0865 76129;
Museo Nazionale di Castello Pandone
Per prenotazioni tel museo: +39 0865 904698;
Museo Archeologico di Venafro
Per prenotazioni tel museo: +39 0865 900742;
Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio
Per prenotazioni tel museo: +39 0874 790207
Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum
Per prenotazioni tel museo: +39 0874 790207
Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura.
Per l’acquisto dei biglietti o per prenotare una visita è possibile utilizzare l’App museiitaliani.it .
Per prenotare o chiedere ulteriori informazioni e costi degli approfondimenti didattici è possibile contattare per:
- Il Santuario italico di Pietrabbondante,
- Il Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache,
- Dedalo – archeologia e cultura aps: – aps.dedalo@gmail.com | Tel./WhatsApp 346 8395325 | 328 6133809 (ore 10-18)
- Il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia,
- Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: – memocantiericulturali@gmail.com – Isernia: +39 3272803696
- Il Museo Nazionale di Castello Pandone,
- Il Museo archeologico di Venafro,
- Il Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno,
- Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: – memocantiericulturali@gmail.com – Venafro: +39 3892191032
- Il Museo archeologico nazionale di Campobasso,
- Il Castello Di Capua a Gambatesa (CB),
- Benevento longobarda: info@beneventolongobarda.it
Per rimanere aggiornati su iniziative, orari e modalità di apertura al pubblico dei singoli luoghi della cultura puoi consultare i siti istituzionali: http://www.cultura.gov.it – https://www.musei.molise.beniculturali.it – Parco Archeologico di Sepino (www.parcosepino.it).
E’ anche possibile seguici sui nostri canali social ufficiali: Facebook – Istagram – Youtube.
In alternativa è possibile contattare il Parco archeologico di Sepino -Direzione regionale musei nazionali Molise ai seguenti recapiti Tel. n° 0874-431386 (8:30 – 14:00 dal lunedì al venerdì) o via mail all’indirizzo pa-sepino-mu-cb.comunicazione@cultura.gov.it.