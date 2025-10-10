Domenica 12 ottobre dalle 10 a Termoli la Festa del Volontariato del CSV Molise

Ci siamo, sta per tornare l’annuale Festa del Volontariato, giornata che il CSV Molise promuove per fare sintesi tra le tante e variegate istanze delle centinaia di associazioni del territorio, i cosiddetti Enti del Terzo Settore che trovano nel Centro di servizio un grande punto di riferimento quotidiano. Non solo, perché come avviene ormai da sette anni, la manifestazione è tesa a illustrare le novità normative che

riguardano il comparto non profit, a esporre alcune delle attività che le stesse organizzazioni svolgono e a tracciare rotte future.



Domenica 12 ottobre 2025, a partire dalle ore 10, nella sede del Cosib di Termoli, il Consorzio per lo sviluppo industriale per la valle del Biferno, si svolgerà l’evento dal titolo ‘Protagonisti del territorio: il volontariato che fa la differenza’.



Nella sala congressi della struttura di via Enzo Ferrari, 10, nella zona industriale della città adriatica, autorità, esperti e volontari si ritroveranno per un confronto aperto. Alle 10 i saluti istituzionali del presidente Gian Franco Massaro, del presidente della Regione Francesco Roberti, del presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, del sindaco di Termoli Nicola Antonio Balice, del presidente del COSIB

Piero Donato Silvestri e di Farid Belouafi, presidente delegazione marocchina sangue. Con la sua esperienza internazionale, maturata insieme al presidente Massaro all’interno della FIODS, Federazione internazionale delle organizzazioni di sangue, Farid Belouafi aprirà una finestra sul mondo delle donazioni nei Paesi svantaggiati.



Seguiranno gli interventi di Chiara Tommasini, presidente CSVnet, l’associazione che coordina i 49 Centri di servizio italiani, sul ‘Futuro del volontariato e il ruolo dei CSV in ciascun territorio’, di Stefania Passarelli, vicepresidente del Consiglio regionale, delegata alle Politiche Sociali che affronterà il tema dell’evoluzione del ‘Terzo Settore in Molise’, riservando un focus al ruolo e alla trasformazione degli Ambiti territoriali sociali.



La relazione conclusiva sarà affidata a Luciano Gallo, avvocato esperto di diritto di Terzo Settore, sui temi di Co-programmazione e co-progettazione. Spazio poi alle domande dei volontari e come sempre la giornata sarà arricchita dagli stand delle associazioni che verranno allestiti all’esterno e all’ingresso della sala convegni.



Ci si attende una grande partecipazione in quello che sarà un abbraccio collettivo, tra addetti del non profit e istituzioni, nel segno della solidarietà.