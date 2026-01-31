Domenica 1 febbraio 2026 al museo

Il 1° febbraio 2025 il Molise celebra la cultura con una giornata di aperture gratuite in tutti i musei statali.

Non tutti i luoghi della cultura saranno visitabili per via dell’immenso lavoro di adeguamento e riallestimento finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che vede i musei molisani nel pieno di una trasformazione epocale che coinvolge diversi aspetti dell’esperienza di visita.

In prima battuta il grande sforzo che vede impegnato l’Istituto riguarda il miglioramento dell’accessibilità, attraverso la progettazione e realizzazione di nuovi percorsi per abbattere le barriere, non solo architettoniche, ma anche cognitive e sensoriali.

Una parte estremamente importante degli interventi interessa inoltre la digitalizzazione del patrimonio, sia a fini di tutela che di valorizzazione.

Molti dei luoghi della cultura statali si configurano allo stato attuale come cantieri aperti: un lavoro di profondo ripensamento dei modi e delle forme di racconto del patrimonio custodito, volto tra l’altro a trasformare i luoghi della memoria in centri di cultura dinamici e partecipativi.

Sarà possibile visitare i nostri luoghi della cultura Statali secondo il seguente calendario:

Castello di Civitacampomarano

Per prenotazioni tel museo: +39 0874 748107

Museo nazionale del Paleolitico

Per prenotazioni tel museo: +39 0865 290687;

Gli operatori dell’associazione Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s. – Domenica 1 febbraio organizzano visite con approfondimento didattico dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

E’ gradita la prenotazione all’email [email protected] oppure ai numero di telefono 327 2803696;

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno

Per prenotazioni tel museo: +39 335 8739948;

Gli operatori dell’associazione Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s. – Domenica 1 febbraio organizzano visite con approfondimento didattico dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

E’ gradita la prenotazione all’email [email protected] oppure ai numero di telefono 389 2191032;

Museo archeologico di Santa Maria delle monache

Per prenotazioni tel museo: +39 0865 410500;

Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio

Per prenotazioni tel museo: +39 0874 790207

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum

Per prenotazioni tel museo: +39 0874 790207

Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura.

La modalità più semplice e veloce per assicurarsi l’accesso ed il biglietto è utilizzare l’App ufficiale del Ministero, “museiitaliani.it “.

Per prenotare o chiedere ulteriori informazioni e costi degli approfondimenti didattici è possibile contattare per:

Il Santuario italico di Pietrabbondante,

Il Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache, Dedalo – archeologia e cultura aps: – [email protected] | Tel./WhatsApp 346 8395325 | 328 6133809 (ore 10-18)

Il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia, Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: – [email protected] – Isernia: +39 3272803696



Il Museo Nazionale di Castello Pandone,

Il Museo archeologico di Venafro,

Il Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno, Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: – [email protected] – Venafro: +39 3892191032



Il Museo archeologico nazionale di Campobasso,

Il Castello Di Capua a Gambatesa (CB), Benevento longobarda : [email protected]



Per rimanere aggiornati su iniziative, orari e modalità di apertura al pubblico dei singoli luoghi della cultura puoi consultare i siti istituzionali: http://www.cultura.gov.it – https://www.musei.molise.beniculturali.it – Parco Archeologico di Sepino (www.parcosepino.it).

E’ anche possibile seguici sui nostri canali social ufficiali: Facebook – Istagram – Youtube.

In alternativa è possibile contattare il Parco archeologico di Sepino -Direzione regionale musei nazionali Molise ai seguenti recapiti Tel. n° 0874-431386 (8:30 – 14:00 dal lunedì al venerdì) o via mail all’indirizzo [email protected].