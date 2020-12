Disponibile su Amazon “Sette Giorni”, primo romanzo dell’autore Charles Papa, edito da Big Box Edizioni

E’ disponibile su Amazon il primo romanzo dell’autore Charles Papa -Sette Giorni- edito da Big Box Edizioni, con le illustrazioni dell’artista Zhanco e la progettazione grafica di Manuel Ciarallo.

In “Sette giorni” è il tempo il vero protagonista, scandito da una playlist musicale scelta dall’autore che accompagnerà il lettore durante tutto il racconto.



In sette giorni Andrea Nyman, squalo dell’etere, mago della consolle, vede la sua vita cambiare, deve fare i conti con il passato che sembrava sepolto e dimenticato. Dovrà capire se il tempo lo ha usato con chi meritava, e se questo lo ha reso migliore. Dovrà fare i conti con storie accadute negli anni e dovrà dirimere questioni morali, etiche, d’amore e di interesse.

Prendere coscienza che non tutto è pianificabile, che non si può avere il

controllo di tutto e che il denaro e la fama non alleviano dolore e mancanze. E’ lo

spunto dal quale Andrea parte per avere una visione capovolta della realtà e della

sua vita fatta di lustrini, donne, potere.

L’ incedere degli eventi può indebolire le certezze date dal consenso

popolare. Il vissuto di un Dj e di un editore radiofonico quale Andrea è, passa per

scenari imprevisti e inusuali, passato e presente si intrecciano e creano una nuova

sceneggiatura, un’altra vita.

Ma tutto deve accadere. E non sarà sua l’ultima parola.

Note sull’autore

CHARLES PAPA nasce a Londra nel 1962 ma vive in Molise da sempre. Dal 1980 e per oltre trent’anni è speaker in molte radio locali.

Dal 1995 al 2000 realizza Radiofrequenza, evento unico in Italia: trentacinque emittenti molisane per ventiquattro ore trasmettono con questo unico nome, in diretta a scopo benefico. Ne nasce un libro I sordi intorno a noi. Presta la voce a numerosi eventi, festival, concorsi locali.

È iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2004, anno in cui pubblica il reportage ‘Notte che se ne va’. Trasmette la passione per la musica con l’arte del djing, ancora oggi infatti è protagonista di set in giro per l’Italia. Da sue idee nascono il collettivo teatrale Alfredo4 e il format tv SmallTalk. Sette giorni è il suo primo romanzo.