Disisradio consolida e rilancia il suo progetto: una App e media partner a Molise Cinema Film Festival 2023

Nata poco più di due anni fa, Disisradio, la web radio con sede a Isernia in Via Kennedy 105, sta conquistando sempre più ampi spazi nel mondo delle trasmissioni radiofoniche, riuscendo anche a superare i confini regionali, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e, non ultima, alla grande passione di chi parla attraverso i suoi microfoni.



Un palinsesto per tutti i gusti, capace di attrare l’attenzione di radioascoltatori di ogni fascia di età, e la presenza costante nelle più importante manifestazioni regionali hanno fatto diventare Disisradio (acronimo di Diffusioni Sonore Isernia) un punto di riferimento per un pubblico competente e in crescita costante, come dimostrano i picchi di contatti e di ascolti che ogni trasmissione riesce ad ottenere.



“A noi piace sottolineare come Disisradio sia un ritorno al passato puntando al futuro. Può sembrare una assurdità, ma non è così, perché molti di noi vengono dalle stupende esperienze delle radio libere degli anni 70 e 80. All’epoca Isernia era un fiorire delle cosiddette radio libere – spiegano Giuseppe Favuzza, Sandro Spallone e Primio Vacca, fondatori di Disisradio – in cui hanno fatto le prime esperienze giovani che poi hanno calcato anche palcoscenici di alto livello. Da qui siamo parte, coinvolgendo alcune voci storiche del panorama radiofonico isernino, affiancando a loro giovani pieni di talento e tanto entusiasmo che ci permettono di offrire una serie di programmi variegati, la maggior parte dei quali rigorosamente in diretta dalla nostra sede ubicata in pieno centro città, ed uno realizzato negli Stati Uniti da una isernina”.



Molte anche le partnership con eventi del panorama regionale, a partire dalla Festa della Musica, il world Music Day, il Macchia Blues Festival, il Termoli Jazz Festival, e quest’anno Disisradio è Media Partner di del 21° Molise Cinema Film Festival di Casacalenda. “Ma siamo anche orgogliosi di essere una presenza costante a tutte le manifestazioni di solidarietà

legate alla lotta contro la SMA (la Atrofia Muscolare Spinale) in collaborazione con Kimos Onlus di Lucia Di Rollo e Oriana Lauducci partner di Telethon, organizzate sul territorio – aggiungono i fondatori di Disisradio – e di continuare a promuovere un laboratorio, denominato La Radio a Scuola e che coinvolge alunni dalla primaria alle medie inferiori, che propone la radio come strumento comunicativo e di socialità, dove la fantasia dei più piccoli diventa la loro voce e il loro racconto”.



C’è poi il progetto Radio Love che vede protagonista Disisradio assieme a Radio Luna, Charles Papa, Andrea Garzanti, Licia Frabotta ed altri partner strategici, impegnata a diffondere la storia della radio, da Marconi alle Web Radio, passando per le radio Libere di tutto il mondo fino alla nostra bella terra che è il Molise.



Insomma, con Disisradio davvero vengono assecondati tutti i gusti radiofonici, ma anche quelli

tecnologici. Infatti, oltre ad essere raggiungibile sul suo sito www.disisradio.com , è presente sui principali aggregatori radio, come Radio.net, Radio.garden e Mytuner, mentre, e questa è la grande novità degli ultimi giorni, è già in rete l’app scaricabile dagli Store Ufficiali Android ed Apple per consentire a tutti di ascoltare dappertutto Disisradio.