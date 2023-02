Direzione Regionale Musei Molise/ Bilancio del 2022 appena concluso: più di 80.000 visitatori

La Direzione Regionale Musei Molise, organo periferico del Ministero della Cultura, gestisce in regione i seguenti luoghi della cultura: Museo Archeologico di Venafro, Museo Nazionale del Molise di Castello Pandone, Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno, Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache, Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia, Santuario Italico di Pietrabbondante, Museo Sannitico, Museo di Palazzo Pistilli, Castello angioino di Civitacampomarano, Castello di Capua a Gambatesa.



All’inizio del nuovo anno, per un’opportuna programmazione della promozione dei luoghi della cultura per il 2023, si è fatto un bilancio del 2022 sull’affluenza dei visitatori e sul confronto con gli anni precedenti.



In 12 mesi hanno fruito dei luoghi della cultura 81.328 visitatori. Un bel risultato, tenendo in conto che fino a maggio del 2022 erano ancora in vigore le misure di contenimento della pandemia, come l’obbligo di indossare le mascherine e il green pass per l’entrata ai musei. Aumentano sensibilmente i visitatori a pagamento, gli over 25, che nel 2022 hanno raggiunto quota 34.772, superando il record di 29.000 del 2018. I visitatori con entrata gratuita hanno visto un leggero calo, 46.556, rispetto al pre pandemia ( record di 61.000 nel 2019), dal momento che le visite scolastiche sono riprese solo nel mese di maggio dopo il totale blocco nel 2020 e 2021.



A livello di singoli luoghi della cultura, il Santuario Italico di Pietrabbondante ha avuto 14.341 visitatori, miglior affluenza dal 2018 (13.440). Il Museo Sannitico ha raggiunto 7.069 visitatori, miglior affluenza dal 2019 (5.977). Il Museo Nazionale del Molise a Castello Pandone ha avuto 6.711 visitatori, miglior affluenza dal 2019 (5.074). Il Castello angioino di Civitacampomarano è stato visitato da 5.523 visitatori, miglior affluenza dal 2019 (4.493).



In virtù di questi numeri incoraggianti, l’impegno della Direzione Regionale Musei Molise aumenterà ancora di più nella promozione e nella valorizzazione dei propri siti.