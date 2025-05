Dipartimento Misto Transmurale della donna e del bambino, il dottor Biondelli nominato responsabile

Vincenzo Biondelli è stato nominato direttore del Dipartimento Misto Transmurale della Donna e del Bambino. L’incarico gli è stato conferito con delibera 539 dalla Direzione Strategica dell’ASReM. Sabato 10 maggio la firma. Biondelli è già a capo della SC di Ostetricia e Ginecologia di Termoli. Il professionista, di origini molisane, da pochi mesi rientrato in regione, coordinerà anche i reparti di Ostetricia e Ginecologia di Campobasso ed Isernia, di Neonatologia del capoluogo, di Pediatria nei diversi presidi ospedalieri del territorio, delle SSD di Neuropsichiatria Infantile, IVG, Chirurgia Senologica e Breast, ma anche delle SS Materno Infantile dei tre nosocomi, ed infine della Governance della Rete Territoriale Consultoriale.

Un atto immediatamente esecutivo a fronte della rilevante e qualificata esperienza gestionale e direzionale, oltre che dei titoli professionali, di Biondelli il cui lavoro, nell’ospedale della cittadina adriatica, ha già registrato straordinari risultati. Da quando è giunto al San Timoteo, infatti, le ‘nascite’ sono triplicate. Segno di una importante mobilità attiva verso il Molise ma soprattutto di una evidente fiducia nei confronti di Biondelli e del suo staff sanitario. La stessa fiducia che nel neo direttore ha riposto la Direzione Strategica dell’ASReM.

“Ringrazio per il prestigioso incarico – ha da subito commentato, non senza un pizzico di emozione, Biondelli – Sono convinto che raggiungeremo presto importanti traguardi, così come sta accadendo nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo, che ormai sta crescendo quotidianamente. Anche oggi, tutti i posti letto occupati da mamme che hanno già dato alla luce i lori bambini ed altre prossime a vivere questa intensa esperienza. L’augurio è di rendere i nostri servizi sempre più performanti ed innovativi. E questo sarà possibile grazie al contributo dei miei colleghi, del personale sanitario e tecnico e di tutti coloro che, con amore e dedizione, sono impegnati nella sanità molisana” .

“Un ulteriore e fondamentale tassello per la crescita della sanità regionale ed interregionale – ha aggiunto il direttore generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo – Siamo orgogliosi dei nostri professionisti che credono fortemente nel rilancio e nell’affermazione del comparto. Al dott. Biondelli le più vive congratulazioni”.