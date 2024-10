Digitale, Frattasi (Acn): “Sovranità europea? Passa anche da quella nazionale”

(Adnkronos) – "Spesso si parla di sovranità digitale europea, però questo non vuol dire che la sovranità digitale nazionale non esiste più. Bisogna mettere in connessione le due cose, se ciascun Paese europeo sa difendere bene la propria sovranità digitale non solo fa un piacere a se stesso ma agisce anche in un'ottica europea perché non sarà quell'anello fragile che potrà essere attaccato, contribuendo a rendere l’area continentale più sicura e più autorevole". Lo ha detto Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, al ComoLake 2024 in corso a Cernobbio. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)