Difficoltà del TPL, presidio davanti la sede della Giunta Regionale

Le Organizzazioni Sindacali Faisa Cisal – Fit Cgil – Fit Cisl, comunicano l’effettuazione di un presidio di protesta per domani, venerdì 9 gennaio, alle ore 10:00, presso la sede della Giunta Regionale del Molise in via Genova.

La mobilitazione è indetta in relazione a tutte le criticità che affliggono il settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL), tra cui il costante ritardo nei pagamenti, l’ipotesi del bando con doppio lotto e la presenza di fermate non a norma. Si tratta di una situazione che ha ormai raggiunto livelli insostenibili per i lavoratori coinvolti.