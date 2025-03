Di Segni su scempio nel cantiere del Museo della Shoah: “Offesa a noi e all’Italia”

(Adnkronos) – Lo sfregio di oggi al museo della Shoah è un gesto che "non offende solo noi ma l'Italia nel suo insieme e fa male al suo futuro e alle sue fondamenta democratiche''. La presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi di Segni, commenta, parlando con l'Adnkronos, quanto avvenuto al cantiere di via Alessandro Torlonia, a Roma, per la costruzione del Museo della Shoah, dove sono stati trovati escrementi sul lucchetto che chiude il cancello, volantini pro Palestina e scritte offensive. ''Abbiamo affrontato l'apologia del nazifascismo, affronteremo anche l'apologia del terrorismo e ogni atto di odio – conclude -. Anche questa volta il popolo palestinese viene strumentalizzato per esprimere odio''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)