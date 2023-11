Democratizzazione della società europea, ospite illustre e d’eccezione all’UniMol: il prof. Armin von Bogdandy 

Vincitore del prestigioso Premio Leibniz, già Presidente del tribunale sull’energia nucleare dell’OCSE, è Direttore dell’Istituto Max Planck di Diritto pubblico comparato

Lunedi 20 novembre, alle ore 14.00, nell’aula “Emilio Betti” del Dipartimento giuridico – I Edificio Polifunzionale, viale Manzoni, Campobasso, si terrà un importante incontro di respiro internazionale dal titolo: “L’emergere e la democratizzazione della società europea: una nuova lettura del diritto pubblico europeo” (Strukturwandel des öffentlichen rechts. Entstehung und demokratisierung der europäischen gesellschaft).L’evento si pone anche come significativa occasione per presentare il libro del prof. Armin von Bogdandy, illustre ospite oltre che guest speaker della giornata.

Il prof. Armin von Bogdandy è Direttore dell’Istituto Max Planck di Diritto pubblico comparato e Diritto internazionale di Heidelberg e professore di Diritto pubblico all’Università di Francoforte sul Meno.Vincitore del prestigioso Premio Leibniz, è stato Presidente del tribunale sull’energia nucleare dell’OCSE, nonché membro del Consiglio scientifico tedesco (wissenschaftsrat) e del Comitato scientifico dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.