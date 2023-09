È stato presentato il programma della decima edizione del “Tetracordo Jazz Workshop & Festival 2023”. All’incontro svoltosi nello Spazio Arte Petrecca erano presenti Giordano Carnevale (presidente dell’Accademia Tetracordo), Luca de Martino (Assessore alla cultura del Comune di Isernia), Gennaro Petrecca (galleria Spazio Arte Petrecca), Andrea Antonilli (direttore della Isernia Music School), Romolo d’Orazio (Rotary), Marzia Bordignon (Presidentessa Inner Wheel).

, presenta il “Tetracordo Jazz Workshop & Festival 2023” e l’Anteprima Mondiale dell’Opera Musicale in Commemorazione dell’80º Anniversario del Bombardamento di Isernia del 10 settembre 1943.L’Accademia, fondata nel 2014, è un ambizioso progetto finalizzato a rendere l’istruzione musicale di alto livello accessibile a musicisti di tutti i livelli. Il suo corpo docente è composto da alcuni dei più influenti maestri del jazz di calibro internazionale. L’Accademia è patrocinata dal Comune di Isernia.Il workshop di quattro giorni, che si terrà presso lo Spazio Arte Petrecca in Corso Marcelli 180 in Isernia, è destinato a strumentisti e cantanti di tutti i livelli e offre corsi intensivi su argomenti quali l’armonia Jazz, l’insegnamento del canto Jazz, l’improvvisazione Jazz, la formazione di Big Band e l’insegnamento intensivo della musica d’insieme. Dal 2014, i workshop del Tetracordo hanno attirato oltre 300 studenti da 10 diverse nazioni in tutto il mondo, tra le quali Francia, Olanda, Stati Uniti, Inghilterra, Israele e molti altri. Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine per il supporto logistico fornito dallo Spazio Arte Petrecca e dall’avvocato Gennaro Petrecca. Senza il loro contributo, il festival non avrebbe potuto raggiungere la sua 10ª edizione. Nel contesto del workshop, a partire dal 2021, l’Accademia ha istituito una branchia dedicata alla formazione giovanile, rivolta al territorio molisano, grazie all’apporto della Fondazione Molise Cultura, presieduta dalla dottoressa Antonella Presutti e del Rotary Club di Isernia, guidato dal suo presidente Romolo D’Orazio. Grazie a queste collaborazioni, l’Accademia Tetracordo e il Comune di Isernia mettono a disposizione oltre 15 borse di studio per i residenti di Isernia e del Molise, consentendo loro di accedere gratuitamente all’alta formazione musicale e promuovendo lo sviluppo dei talenti locali, offrendo l’opportunità di confrontarsi a livello internazionale. Si ringrazia inoltre la Isernia Music School, diretta dal M. Andrea Antonilli, per la coordinazione delle attività didattiche. Il festival, quest’anno dedicato all’armoniosa combinazione tra buona musica e buon vino grazie alla sponsorizzazione di Campi Valerio, offre un programma di concerti aperitivi e serate di jazz durante lo stesso periodo presso il Palazzo San Francesco in Piazza Marconi. Saranno presenti esibizioni speciali del Chris Byars Original Sextet di New York City, dell’ambasciatore del jazz nel mondo Ari Roland e del compositore contemporaneo Stéphane Delplace di Parigi. Chris Byars Original Sextet, celebre per la sua formazione unica, rappresenta una band d’avanguardia nel panorama del jazz contemporaneo di New York, intrecciando sapientemente influenze del passato con quelle del presente. Stéphane Delplace, rinomato compositore contemporaneo francese a livello internazionale, presenterà in anteprima mondiale la nuova opera musicale commissionata dal Comune di Isernia per commemorare il bombardamento della città di Isernia del 10 settembre 1943. PROGRAMMA DEI CONCERTI, ogni giorno, dal 7 al 10 settembre, sono previsti un aperitivo jazz alle 19:00 e una serata jazz alle 21:30 presso il Palazzo San Francesco di Isernia, dove durante i concerti sarà possibile degustare i vini delle cantine Campi Valerio e assaporare prelibatezze come i tartufi, sponsorizzati dalla King of Truffles.L’Anteprima Mondiale in Commemorazione dell’80º Anniversario del Bombardamento di Isernia del 10 settembre 1943: in occasione del decennale del Festival dell’Accademia Tetracordo e dell’80º anniversario del bombardamento della Città di Isernia del 10 settembre, l’Associazione Nuova Accademia di Jazz Il Tetracordo ha presentato al Comune di Isernia, ente patrocinante dell’evento, una proposta per la commissione di una nuova opera musicale in commemorazione di questo tragico evento. L’opera, realizzata con un tocco di solennità e commozione, sarà presentata in anteprima mondiale dal compositore M. Stéphane Delplace, che si esibirà come solista al pianoforte, aggiungendo un tocco di unicità all’evento. Questo offre a tutti i cittadini l’opportunità straordinaria di partecipare a una riflessione e a una commemorazione collettiva, onorando la memoria degli eventi accaduti ottant’anni fa.L’Accademia Tetracordo è entusiasta di condividere questa straordinaria opportunità di unire la musica, la cultura e la storia in un evento senza precedenti. Auspichiamo che i cittadini di Isernia e oltre possano partecipare a questa commemorazione unica.