“De te fabula narratur”, Collettiva corale presso l’atrio della Provincia di Campobasso

In occasione della giornata della memoria il Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e l’Associazione Culturale Fotografica “Sei Torri – Tommaso Brasiliano”, con il patrocinio della Provincia di Campobasso, hanno organizzano la mostra fotografica, collettiva e corale, dal titolo “De te fabula narratur”.

Collettiva perché raccoglie il contributo di più autori, con vissuti diversi e distanti.

Corale perché ciascuno di loro chiede, con il proprio racconto, di non dimenticare ciò che è accaduto e ciò che accade ancora oggi.

Stefano Porfirio racconta fotograficamente il silenzio assordante di Auschwitz, uno dei luoghi simbolo dell’orrore e della miseria umana;

Mahdy Zourob, Omar Ashtawy, Saeed Mohammed Jaras, Shadi Al-Tabatibi e Mohammed Zaanoun narrano, con le loro immagini crude e coraggiose, la tragedia vissuta anche in prima persona dal popolo palestinese nella striscia di Gaza;

Fabrizio Nocera, con le sue appassionate ricerche storiche, ci ricorda che nel periodo fascista i campi di concentramento erano presenti non soltanto nel lontano nord Europa, ma anche tristemente in Italia e in Molise.

Salvatore Quasimodo evoca l’eterno primitivo ritorno dell’uomo alla guerra, nella sua magistrale poesia che diventa monito per le nuove generazioni affinché non ripetano gli stessi errori del passato.

Insieme, uniti in una sola voce, per chiedere al mondo PACE!!!

De te fabula narratur

(Orazio, Satire, I, 1, 69-70)

È di te che si parla in questa favola

La mostra è realizzata in collaborazione con: Europe direct Molise, ANPI Campobasso, Amnesty International Abruzzo-Molise, Casa del Popolo Campobasso, I Grant you refuge, ActiveStills e Osservatorio Culturale Enzo Nocera.

Atrio della Provincia di Campobasso via Roma, 47 Campobasso

dal 27 gennaio 2026 (giornata internazionale della memoria) al 27 febbraio 2026

Inaugurazione martedì 27 gennaio 2026 dalle ore 17:00

L’esposizione è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:20 (orario continuato)

Ingresso libero