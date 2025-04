Dazi, esenzione per smartphone e pc “è temporanea”: cosa succede tra un mese o due

(Adnkronos) – Lo stop ai dazi su smartphone e pc da parte degli Usa è solo temporanea. Gli Stati Uniti introdurranno "in un mese o due" dazi "specifici" sui prodotti elettronici raggruppati nella categoria semiconduttori, anticipa, anche se con il condizionale, il segretario al Commercio Usa, Howard Lutnik, in una intervista alla Abc, precisando che l'esenzione totale dei dazi sui prodotti come Iphone, computer e pannelli solari annunciata ieri è una misura provvisoria. "Non possiamo fare affidamento sulla Cina per le cose fondamentali di cui abbiamo bisogno: i nostri farmaci e i nostri semiconduttori devono essere prodotti in America", ha aggiunto. "E' necessario fare in modo che la produzione di questi prodotti sia riportata negli Stati Uniti. Abbiamo bisogno di semiconduttori, chips, e abbiamo bisogno di schermi piatti, e che tutti questi prodotti siano fabbricati in America. Non possiamo fare affidamento sul sud-est asiatico per tutte queste cose che ci servono", ha affermato. "Sono esenti dai dazi reciproci ma sono inclusi nei dazi sui semiconduttori, che arriveranno in un mese o due probabilmente. Presto". Il modello di dazi introdotto dall'Amministrazione avrà come obiettivo quello di portare negli Stati Uniti la produzione di semi conduttori e farmaci. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)