Dalla Sicilia con furore: Campobasso torna a ridere con Jamme Bbelle. A Palazzo Gil arriva la commedia “Non mi dire te l’ho detto”

Lui, la moglie e l’amico di una vita: il classico e al contempo imprevedibile triangolo. Tre vite che si incrociano tra loro e con quelle di altri personaggi che incontrano lungo una storia piena di situazioni divertenti e al limite del paradosso.

“Non mi dire te l’ho detto”, scritta da Paolo Caiazzo, è una commedia brillante in due atti che trae forza da equivoci esilaranti e dai suoi stessi protagonisti – così dolcemente vulnerabili e imperfetti che è impossibile non amare – e che sabato 16 marzo andrà in scena sul palco dell’auditorium di Palazzo Gil a Campobasso.

Dopo il sold out dell’esordio di gennaio, il festival del teatro popolare Jamme Bbelle torna quindi nel Capoluogo con un pezzo da 90 della comicità contemporanea, interpretato per l’occasione dalla compagnia Teatro Arte e Cultura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

La rassegna, organizzata per il secondo anno dalla UILT Molise (Unione Italiana Libero Teatro), propone dunque un altro appuntamento – il quinto in calendario – di assoluto rilievo, con la partecipazione di artisti che dal 2007 ottengono successi di pubblico e critica a livello nazionale e non solo in Sicilia.

Per lo spettacolo del 16, in programma alle ore 21, è già possibile prenotare i posti migliori ([email protected] – 327 956 6623), mentre sulle pagine Instagram e Facebook della UILT Molise è possibile accedere a tanti contenuti inerenti il festival, tra i quali le riprese video delle precedenti commedie realizzate da Nicola Mastrogiuseppe.