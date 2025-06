Dalla scienza al piatto: Francesca Ghelfi protagonista di LIBRINTAVOLA

Nutrizionista e divulgatrice, sarà ospite del primo appuntamento del contenitore di Ti racconto un libro 2025 che unisce il piacere della lettura a quello della buona tavola. L’iniziativa è a cura dell’Unione Lettori Italiani e del Comune di Campobasso

Un appuntamento da non perdere per chi ama i libri, la buona cucina e vuole saperne di più su come nutrirsi in modo sano, consapevole e sostenibile.

Francesca Ghelfi ne parlerà nell’ambito dell’incontro Dalla Scienza al piatto inserito nell’iniziativa LIBRINTAVOLA- incontri conviviali tra libri e sapori di Ti racconto un libro 2025 – il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.

In un’atmosfera suggestiva che unisce cultura gastronomica e letteraria, la nutrizionista e divulgatrice, seguitissima sui social con il profilo @_leguminosa, affronterà una delle sfide più sentite da famiglie e singoli: come tradurre le raccomandazioni scientifiche sull’alimentazione in scelte quotidiane semplici, gustose e accessibili.

Attraverso il racconto del suo Leguminosa, un libro che propone 16 menù stagionali e 80 ricette alla portata di tutti, Ghelfi guiderà il pubblico in un viaggio tra scienza e cucina, smontando falsi miti e offrendo strumenti pratici per trasformare il “mangiar sano” in un’abitudine concreta e sostenibile, senza rinunce e senza stress.

Francesca Ghelfi è laureata in Scienze Gastronomiche e da anni lavora per portare la nutrizione scientifica nelle case, sui social e nelle cucine reali, con un linguaggio chiaro, inclusivo e motivante. Il suo approccio coniuga evidenze scientifiche, praticità e gusto, promuovendo una cucina più vegetale e attenta all’ambiente, ma soprattutto alla vita reale delle persone.

A dialogare con l’autrice sarà Marialaura Bonaccio, epidemiologa e ricercatrice, da anni impegnata nello studio dei determinanti sociali della salute e delle abitudini alimentari. Insieme, accompagneranno il pubblico in un confronto ricco e stimolante su come rendere concretamente accessibili le indicazioni scientifiche per un’alimentazione sana, varia e sostenibile.

L’incontro si terrà venerdì 27 giugno alle ore 18.30 nel ristorante “Concetta”, in via Larino a Campobasso.

Per partecipare all’incontro LIBRINTAVOLA è necessaria la prenotazione contattando info@unionelettoritaliani.it oppure il numero 351 8585126.

Il prossimo appuntamento di Ti racconto un libro è con Simonetta Tassinari (lunedì 30 giugno, ore 18.30, Circolo Sannitico),scrittrice e filosofa, che ci guiderà nella riflessione su come le crepe nelle nostre vite possano essere trasformate in punti di forza. Seguendo il pensiero di filosofi come Popper, nel suo Il Bello tra le crepe l’autrice riscopre la forza del sapersi fermare, prendersi cura e far rifiorire ciò che già abbiamo. Un incontro per scoprire come affrontare le difficoltà con uno sguardo nuovo e trasformare le crepe in punti di forza.