“Dalla parte di Alba”, Michela Monferrini è il prossimo ospite di Ti racconto un libro 2023

Storia di un’amicizia che nasce dai ricordi di una vita straordinaria, quella di Alba de Céspedes,

scrittrice, poetessa e partigiana, autrice prolifica anche di testi per il cinema, il teatro, la radio

e la televisione.

A ripercorrerla è Michela Monferrini, che nel suo libro Dalla parte di Alba edito da Ponte alle

Grazie ne traccia un ritratto accurato e partecipe.

La storia ha inizio con Léna, una studentessa di lettere, aspirante scrittrice e ragazza madre,

che riesce ad ottenere un’intervista alla Alba ottantenne sul rapporto tra scrittura e

autobiografia. Figlia di un diplomatico cubano e di un’ammirata donna della borghesia romana,

Alba de Céspedes ha trascorso una vita in bilico tra continenti e rivoluzioni, all’inseguimento dei

suoi genitori, alla ricerca dei suoi personaggi, alla conquista di una stanza tutta per sé per

dedicarsi a ciò a cui si sentiva destinata fin da bambina: scrivere, scrivere, scrivere. Carica di

storia — il nonno, poeta e combattente, è stato il primo presidente in armi di Cuba — ha

attraversato il Novecento in prima persona, prestando la voce alla Resistenza e il cuore a uomini

che non potevano capirla fino in fondo. Intrecciati a zie e maggiordomi, amanti e conoscenti,

amici e cartomanti, fanno la loro comparsa tra le righe Natalia Ginzburg e Simone de Beauvoir,

Thomas Mann e Fidel Castro, Benedetto Croce e Italo Calvino, ma soprattutto le ombre

letterarie dei suoi personaggi femminili. Alba de Céspedes diventa qui a sua volta protagonista di

un romanzo che è anche una riflessione sul senso della scrittura come eredità di una vita.

Nata a Roma, Michela Monferrini è autrice di due guide letterarie dedicate alla Napoli di

Raffaele La Capria e al Portogallo di Antonio Tabucchi. Tra i suoi romanzi: Chiamami anche se è

notte (Mondadori, 2014) e Muri maestri (La Nave di Teseo, 2018)

Il pubblico di Ti racconto un libro 2023, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla

narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con

la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di

Campobasso – la incontrerà venerdì 16 giugno, alle ore 18.30 nel Circolo Sannitico di

Campobasso. Con lei dialogherà Paolo Massari.

Gli appuntamenti di Ti racconto un libro 2023 riprenderanno nel mese di settembre.