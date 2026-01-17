Dalla Lituania a Termoli: l’Alfano Perrotta si apre alla mobilità internazionale

Nei prossimi giorni, a partire da oggi, giovedì 15 e fino a martedì 20 gennaio 2026, all’Istituto Alfano-Perrotta di Termoli arriverà in Jobshadowing un gruppo di 3 docenti provenienti dal Suduvos Gimnazija di Marijampole (Lithuania). Si tratta di Gintarė Baltrūnienė, docente di inglese e membro del team Erasmus, Kristina Rudzevičienė, docente di lituano e vicepreside, Darius Kazlauskas, docente di matematica e anch’egli vicepreside. L’attività di jobshadowing (letteralmente: lavoro ombra) consiste nell’osservazione delle pratiche didattiche e delle attività della scuola e permette a docenti e dirigenti di osservare direttamente metodologie didattiche e sistemi scolastici esteri per un periodo che va generalmente dai 2 ai 7 giorni. Nelle giornate termolesi gli insegnanti lituani avranno modo di osservare entrambi i plessi dell’Istituto, quello di viale Trieste e quello di via Asia, partecipando a lezioni e laboratori, visitando le aule tematiche, i laboratori, le strutture sportive, le aree comuni, durante il tempo scuola. Gli ospiti stranieri avranno modo di conoscere anche la nostra realtà cittadina con i suoi paesaggi, i monumenti, le principali mete turistiche del nostro territorio.

L’attività si inserisce nel quadro del progetto Erasmus+ “ALFANO DIGI-W.I.S.E.” (KA122-SCH), approvato con un lusinghiero punteggio nel luglio 2025 e coordinato dalle professoresse Vittoria Baldassarre e Maria Rosaria Di Vito. Questa azione, dedicata a mobilità di breve durata, mira a potenziare le competenze del personale docente attraverso formazione su tematiche innovative e ad avviare gli studenti verso percorsi di progettazione europea e inclusiva. Le prossime fasi operative includeranno l’accoglienza di una delegazione di studenti lituani nel nostro istituto, la mobilità dei nostri studenti verso la scuola partner, la partecipazione di un gruppo di docenti a corsi di alta formazione all’estero e attività di gemellaggio e scambio virtuale sulla piattaforma eTwinning.

Nel corso del 2026, l’Istituto termolese continuerà ad implementare il proprio Piano d’Internazionalizzazione, con l’obiettivo di consolidare i rapporti con scuole partner europee, incluse quelle lituane, per il miglioramento della qualità della propria offerta formativa. Per monitorare i bandi specifici o i resoconti delle mobilità con la Lituania, è possibile consultare la sezione dedicata alle News dell’Istituto Alfano da Termoli.