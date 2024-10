Dal 15/10 al via ComoLake2024, istituzioni e imprese a confronto

(Adnkronos) – Dal 15 al 18 ottobre torna al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como, ‘ComoLake2024-The Great Challenge’, giunto ormai alla sua seconda edizione. Presentato a Roma dagli organizzatori, Erminio Fragassa, presidente Micromegas, e Raffaele Barberio di Barberio&Partners, l’evento si pone l’obiettivo di alimentare il confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani ed essere il punto di incontro tra istituzioni, imprese e università coinvolte e interessate ai nuovi paradigmi della crescita economica dell’Italia e dell’area Euro Mediterranea nel suo complesso. Quattro giorni, oltre 160 relatori, sette aree tematiche che abbracciano tutta l’ampia rosa dell’innovazione digitale, dalle reti e infrastrutture all’intelligenza artificiale, dalla sanità digitale al capitolo energia e sostenibilità, e ancora mobilità e trasporti, banking e fintech, pubbliche amministrazioni. Tra gli ospiti principali, una folta squadra di rappresentanti del governo, dalle ministre dell’Università Anna Maria Bernini e del Lavoro Marina Calderone ai colleghi Guido Crosetto, ministro della Difesa, Paolo Zangrillo, della Pa, Orazio Schillaci, della Salute, Adolfo Urso, delle Imprese e del Made in Italy, Andrea Abodi, dello Sport, insieme ad Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Ricco anche il parterre degli amministratori delegati, da Pietro Labriola di Tim a Luigi Ferraris, ad Fibercop, passando per Enel con il ceo Flavio Cattaneo fino a Marco Troncone, ad di Aeroporti di Roma. Se la 'grande sfida' del mondo è l'innovazione digitale e la gestione di tutto il progresso che quest'ultima porta con sé, quella di ComoLake2024 è quindi quella di "costruire e mantenere aperto il rapporto tra Stati e le aziende del digitale che siano grandi corporation o realtà emergenti, per condividere insieme le opportunità e le responsabilità che le nuove frontiere dell’innovazione richiedono". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)