Cybersicurezza, Monacelli (Generali): “Digitalizzazione Pmi è sfida nostro tempo”

(Adnkronos) – “Le piccole e medie imprese italiane, contribuiscono in maniera determinante alla crescita, all’occupazione e all’innovazione del nostro Paese. Per questo, ritengo che promuovere la loro innovazione e favorire la loro trasformazione digitale sia una delle principali sfide di questo tempo”. Lo ha detto Massimo Monacelli, general manager di Generali Italia, alla presentazione del Cybersecurity Index Pmi. “Come Generali, consapevoli della nostra responsabilità sociale in qualità di primo assicuratore in Italia, vogliamo supportare in maniera concreta la diffusione della cultura della cyber sicurezza, accrescendo la consapevolezza della vulnerabilità rispetto al rischio informatico e sottolineando l’importanza dell’adozione di adeguate soluzioni di protezione”, ha proseguito. Per questo “oggi abbiamo presentato la seconda edizione del Rapporto Cyber Index Pmi e mettiamo a disposizione delle organizzazioni aziendali le nostre competenze e la nostra esperienza in tema di identificazione dei rischi cyber, oltre a strumenti assicurativi innovativi”, ha concluso Monacelli. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)