Cultura, arte, tradizione e innovazione rivivono nella tre giorni di Petrella in Fiera 2023

Il borgo molisano è pronto per ospitare la tre giorni dell’evento “Petrella in Fiera 2023”, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre, all’interno del quale da anni, rivivono cultura, arte, tradizione ed innovazione. Un evento che con il passare degli anni si è affermato come uno dei più attesi, non solo a Petrella, ma a livello regionale.

Partendo dalla “Tradizionale Fiera”, che l’attuale Amministrazione comunale del sindaco Alessandro Amoroso da 9 anni ha voluto riportare in auge, proprio come riscoperta di un evento del nostro passato che può essere rivissuto nel presente. La tradizionale fiera popolare di Petrella è antichissima, ne abbiamo menzione già in un documento del 1600 ed ancora abbiamo trovato traccia anche in un editto sindacale del 1875, la sfida è quella di valorizzare il territorio e i suoi prodotti, compresa la degustazione di una pietanza tradizionale proprio legata all’evento “ il baccalà”, mediante una serie di eventi che coinvolgano tutte le fasce di età. E questa è una sfida riuscita e che si rinnova anno dopo anno.

L’organizzazione della tre giorni nasce dalla collaborazione dell’Amministrazione comunale con la Proloco.

Proprio la locale Proloco guidata dal Presidente Gianluca Simpatico, ha raccolto la sfida pensando e realizzando un evento “innovativo”, che ha preso piede in tutta la regione, ma l’Oktoberfest alla petrellese è considerato l’evento per eccellenza del genere nel periodo autunnale. Come tutti gli eventi proposti dalla Proloco durante l’anno, anche queste giornate vedono un dispiegamento di forze, entusiasmo, e volontari che animano il borgo, con lo spirito dell’accoglienza e della valorizzazione del territorio. Dopo 8 anni la due giorni dell’Oktoberfest alla Petrellese è cresciuto ed ha affinato le proposte culinarie e ludiche, grazie al consenso dei partecipanti. In particolare questa edizione vede una nuova location per rispondere alla sempre maggiore richiesta di partecipazione, accolti da atmosfera e costumi in stile bavarese, la possibilità di intrattenimento con il Luna Park, giostre per piccoli e grandi e l’evento “1° Corso dedicato alla degustazione della birra” con la presenza di Pulcherio Scutti beer sommelier della Doemens di Monaco di Baviera e Scuola italiana sommelier di Genova.

Non solo tradizione e divertimento ma anche cultura. Petrella in Fiera nell’edizione del 2023, propone un ulteriore fiore all’occhiello : le visite alla monumentale chiesa di san Giorgio Martire, Potenza della Bellezza ad Expò 2015, orgoglio dei petrellesi e dell’intero Molise, un viaggio emozionale nel medioevo scoplito sulla pietra, che custodisce una ulteriore opera d’arte il Crocifisso ligneo datato intorno alla metà del 1500.

Lo spazio dedicato alla cultura quest’anno è incentrato su un tema attuale, su cui si è deciso di porre attenzione “ Violenza di genere, l’impegno delle istituzioni per aiutare le vittime”, con la presentazione del volume “Mostri” di Giovanni Mancinone.