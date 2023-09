CSV Molise – A Campobasso il mercatino solidale di Amore senza frontiere

Un contributo per dare ristoro a una popolazione svantaggiata, quella di Ngozi in Burundi, che

vive in un territorio difficile e verso cui il volontariato molisano tende la mano costantemente.

È quello che darà l’associazione isernina Amore senza frontiere attraverso un’iniziativa benefica,

in programma nel prossimo weekend, in favore dei bimbi ospiti dell’orfanotrofio del villaggio del

piccolo centro del continente africano.

Sabato 2 e domenica 3 settembre dalle ore 10 alle 20 a Campobasso, nella sede

dell’organizzazione di volontariato Rete, in via Santi Cosma e Damiano 7, nei pressi della

chiesa di San Francesco, si potranno acquistare oggetti di ogni tipo, utensili per la casa,

soprammobili, giocattoli e altro, versando un’offerta.

In questo modo, i cittadini aderenti parteciperanno al progetto che l’associazione Amore senza

frontiere ha avviato da diversi anni e che ha già ottenuto grandi risultati. Nei prossimi giorni una delegazione di volontari partirà alla volta del Burundi per portare aiuto e sostegni a tante

famiglie che vivono in una condizione di estrema fragilità.