Cronaca/ Surfista ed attore, perde la vita attaccato da uno squalo

Tragedia del mare e lutto nel mondo dello sport e del cinema. È scomparso a soli 49 anni Tamayo Perry, leggenda del surf e attore in diversi film, tra cui la saga dei Pirati dei Caraibi. Il surfista è stato vittima dell’attacco di uno squalo mentre faceva surf alle Hawaii.

Lavorava come bagnino e istruttore di surf, ma faceva anche l’attore. È comparso nel quarto film dei Pirati dei Caraibi, in Charlie’s Angels 2 e Blue Crush e in alcuni episodi delle serie tv Hawaii Five-0 e The Bridge.