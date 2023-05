Cronaca/ Poliziotto italiano muore in vacanza a Tenerife

Dolore e sconcerto per una terribile tragedia a Tenerife, la più grande delle isole Canarie, in Spagna, dove un giovane poliziotto italiano, di 22 anni, è morto in mare.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, poliziotto originario di San Salvatore Telesino (Benevento), in servizio a Piacenza, si trovava a Tenerife in vacanza con un amico.

Il 22enne si sarebbe tuffato per cercare di disincagliare l’ancora impigliatasi in qualche modo.

Quando non è stato visto visto risalire dall’amico è scattato immediatamente l’allarme e con esse le ricerche da parte della polizia spagnola.

Il corpo senza vita è stato ritrovato qualche ora dopo.

Foto di repertorio