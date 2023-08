Cronaca nazionale/ Uccide il padre a calci e pugni e poi si suicida

Tragedia familiare con un bilancio alto di vittime.

Un 36enne avrebbe ucciso il padre di 70 anni a botte per poi togliersi la vita in campagna. Il tutto è avvenuto a Fasano, nel Brindisino. Secondo gli inquirenti, il 36enne era tornato a vivere dal genitore e i due avevano dato il via alla convivenza da pochi mesi.

L’anziano sarebbe stato ucciso a calci e pugni dal figlio fino a quando, cadendo, non ha battuto violentemente la testa sul pavimento.

Il 70enne è stato trasportato in ospedale al Perrino di Brindisi ed è morto poco dopo per le gravissime ferite riportate.

Il 36enne invece si sarebbe tolto la vita impiccandosi.

Indagano carabinieri.

Foto di repertorio