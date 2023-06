Sono momenti di apprensione per la salute di un turista italiano.

Dramma a Sirmione, sul Lago di Garda, dove un turista di 25 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essersi tuffato nel lago: il giovane si è lanciato in acqua, ma è andato in difficoltà e non è più riuscito a riemergere.

Il bagnino della spiaggia è stato il primo ad effettuare il massaggio cardiaco. Il turista è stato poi trasferito in elicottero in ospedale.

