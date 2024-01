Cronaca nazionale/ Trovato un cadavere in un casolare

Macabra scoperta nelle Marche.

Un cadavere in stato di decomposizione è stato rinvenuto in un casolare a Montecarotto, in provincia di Ancona: gli inquirenti stanno verificano se sia il corpo della ragazza di 27 anni scomparsa a Jesi da marzo 2022 proprio in quella zona.

Da mesi le squadre di ricerca stanno ispezionando i campi, scandagliando in anfratti e casolari dismessi.

Il suo fidanzato è l’unico indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti.

Foto di repertorio