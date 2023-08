Cronaca nazionale/ Trovato morto in un b&b, ipotesi omicidio

Macabra scoperta a Cagliari, in un bed and breakfast di Quartucciu. All’interno della stanza che aveva affittato, gli addetti della struttura ricettiva hanno trovato il corpo senza vita di un uomo strangolato con un asciugamano ancora legato al collo.

La vittima è un 43enne cagliaritano residente a Quartu, rinvenuto morto dai responsabili del b&b.

Inutili per il 43enne i successivi soccorsi medici del 118 accorsi sul posto in ambulanza. I sanitari hanno solo potuto accertare il decesso dell’uomo per strangolamento.

Sul posto quindi sono arrivati i carabinieri.

Foto di repertorio