Misteriosa morte di un uomo nel capoluogo campano.

Il cadavere di un uomo di 61 anni è stato trovato dai carabinieri all’interno di una camera di un bed & breakfast del rione Materdei, nel centro di Napoli.

Al momento le cause del decesso non sono state chiarite, sono in corso indagini affidate ai militari dell’Arma.

Foto di repertorio