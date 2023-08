Cronaca nazionale/ Trovato cadavere carbonizzato di un uomo: ipotesi omicidio per gelosia

Macabro ritrovamento in Sardegna.

Il cadavere carbonizzato di un uomo di 78 anni, originario di Ittiri, è stato trovato a Sassari.

Sul posto è intervenuta la Squadra Volante della polizia di Stato che ha rinvenuto i resti in un dirupo dopo una segnalazione giunta al numero unico per le emergenze 112 da parte di una donna in stato confusionale.

Si tratterebbe, secondo i primi riscontri, di un omicidio. E’ stato infatti fermato un 48enne, che avrebbe ucciso la vittima a bastonate al culmine di una lite dovuta a motivi di gelosia e poi ne avrebbe dato alle fiamme il corpo per cancellare le tracce, prima di fuggire.

La notizia su Nuova Sardegna.

foto di repertorio