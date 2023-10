Cronaca nazionale/ Trovata una bara nel cassonetto dei rifiuti

Immaginiamo lo stupore, ma anche le contestazioni, della popolazione dopo la macabra scoperta.

Una bara gettata nel cassonetto dei rifiuti, è quanto hanno trovato gli abitanti di San Clemente, comune in provincia di Rimini , qualcuno dei quali ha immortalato la macabra scoperta.

Ovviamente la bara era vuota, ma avvolta in un telo di plastica, gettata via come un rifiuto qualsiasi.

Si sarebbe trattato di un errore da parte di una ditta, cioè una cooperativa a cui è affidato il lavoro di smaltimento delle bare.

Foto di repertorio