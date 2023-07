Cronaca nazionale/ Trenta boy scout si sentono male in montagna: probabile intossicazione alimentare

Disavventura per decine di giovani ragazzi.

Il campo estivo finisce male. Trenta giovanissimi boy scout hanno accusato un malessere generale e sono serviti i soccorsi per impedire il peggio.

I ragazzini, tutti con un’età compresa tra i 13 e i 16 anni, si sono sentiti male sulla Maiella, in Abruzzo, probabilmente per un’intossicazione alimentare.

I giovani sono stati tutti recuperati e trasportati in diversi ospedali della provincia di Chieti. Il fatto è accaduto mentre erano in montagna in prossimità del Rifugio del Cinghiale, nel territorio di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti.

Il Soccorso Alpino e Speleologico è prontamente intervenuto.

