Cronaca nazionale/ Travolto da una valanga, giovane escursionista perde la vita

Ennesima tragedia della montagna, purtroppo anche con una giovane vittima.

Stava facendo un’escursione sulla neve con il fratello in val di Fleres, in Alta Valle Isarco, in Alto Adige, quando una valanga li ha travolti: ad avere la peggio un uomo di 34 anni.

L’escursionista, una volta recuperato, è stato portato all’ospedale di Bolzano, ma purtroppo è deceduto poco dopo.

I due, originari di Rovereto sono residenti a Trento.

Sul posto, per le ricerche, il soccorso alpino di Fleres e gli elicotteri Pelikan 1 e dell’Aiut Alpin Dolomites.

foto di repertorio