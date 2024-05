Cronaca nazionale/ Travolto da una valanga, campione di alpinismo perde la vita

Tragedia della montagna, purtroppo mortale.

Dramma sul Monte Paramont nella zona di La Salle, in Valle d’Aosta. Un 42enne pluricampione di scialpinismo e guida alpina, è morto in un incidente.

Stava scendendo in solitaria dalla parete Nord del Paramont. La famiglia ha dato l’allarme quando non lo ha visto rientrare.

Il corpo è stato recuperato nel primo pomeriggio dal Soccorso Alpino Valdostano sopra a una valanga, in fondo a una parete.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Foto di repertorio