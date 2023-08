Cronaca nazionale/ Trans si getta dalla finestra dell’abitazione del sarcedote, salvata dai vigli del fuoco

La notizia scandalosa è diventata subito virale sul web.

Una trans fuori dalla finestra di un sacerdote in provincia di Verona; non sarebbe il primo caso moralmente discutibile che vede come protagonista il prete del Basso Garda in questione.

Lo stesso sarebbe stato già denunciato per vicende legate a droga, sesso e minacce.

Dalla sua abitazione di Desenzano, infatti, la scorsa notte una trans, dopo essersi spogliata, avrebbe iniziato a minacciare di gettarsi dalla finestra.

All’arrivo dei vigili del fuoco si sarebbe gettata sul telo elastico per darsi alla fuga, ma sarebbe stata fermata e identificata.

Foto di repertorio